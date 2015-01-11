2020-07-17YEKT10:00:00 | Губерния На Челябинском цинковом заводе открылся обновленный музей Источник: пресс-служба завода









На Челябинском цинковом заводе к 85-летию предприятия и накануне Дня металлурга открылся обновленный музей. Он стал не только центром истории ЧЦЗ, но и стильной арт-площадкой с возможностью проводить выставки и встречи.

Музей находится в здании железнодорожного депо 1932 года постройки. Это самое старое здание на территории предприятия. К юбилею ЧЦЗ помещение отреставрировали. Дизайнерам удалось гармонично соединить очарование старины и лаконичный стиль лофт. Перед музеем расположился уютный мини-парк с цветниками и скамейками.История музея началась в 1973 году, когда на предприятии был открыт зал Трудовой Славы. Здесь выставлялись знамена, копии орденов, грамот, образцы продукции и другие экспонаты. Зал размещался в комнате на главной проходной и находился в открытом доступе для всех желающих.В начале 1990-х было принято решение о создании музея ЧЦЗ. Работа по созданию музея возобновилась только в 2010 году. 19 июня 2010 года музей истории и достижений ЧЦЗ был торжественно открыт. Экспозиция находилась в одном из корпусов заводоуправления. Здесь проводились экскурсии для поступающих на работу на ЧЦЗ, а также для гостей и ветеранов предприятия.В новом просторном здании сохранена логика и последовательность разделов экспозиции: от строительства завода до современности. Фотографии показывают, как развивался Челябинский цинковый завод. Подлинные раритеты – архивные документы, инструменты 30-х годов, директорский стол. Большое количество архивных материалов посвящено первым годам работы завода и военному времени. В помещении также предусмотрено место для новых экспонатов.«Сегодняшнее событие – это очередное подтверждение того, что мы идем в нужном направлении. Очень важно знать и чтить свое прошлое. Для молодёжи это возможность прикоснуться к истокам. Напоминая, как это было, заводской музей словно даёт напутствие – что делать дальше», – отметил директор ЧЦЗ Павел Избрехт. Источник: пресс-служба заводаНа Челябинском цинковом заводе к 85-летию предприятия и накануне Дня металлурга открылся обновленный музей. Он стал не только центром истории ЧЦЗ, но и стильной арт-площадкой с возможностью проводить выставки и встречи.Музей находится в здании железнодорожного депо 1932 года постройки. Это самое старое здание на территории предприятия. К юбилею ЧЦЗ помещение отреставрировали. Дизайнерам удалось гармонично соединить очарование старины и лаконичный стиль лофт. Перед музеем расположился уютный мини-парк с цветниками и скамейками.История музея началась в 1973 году, когда на предприятии был открыт зал Трудовой Славы. Здесь выставлялись знамена, копии орденов, грамот, образцы продукции и другие экспонаты. Зал размещался в комнате на главной проходной и находился в открытом доступе для всех желающих.В начале 1990-х было принято решение о создании музея ЧЦЗ. Работа по созданию музея возобновилась только в 2010 году. 19 июня 2010 года музей истории и достижений ЧЦЗ был торжественно открыт. Экспозиция находилась в одном из корпусов заводоуправления. Здесь проводились экскурсии для поступающих на работу на ЧЦЗ, а также для гостей и ветеранов предприятия.В новом просторном здании сохранена логика и последовательность разделов экспозиции: от строительства завода до современности. Фотографии показывают, как развивался Челябинский цинковый завод. Подлинные раритеты – архивные документы, инструменты 30-х годов, директорский стол. Большое количество архивных материалов посвящено первым годам работы завода и военному времени. В помещении также предусмотрено место для новых экспонатов.«Сегодняшнее событие – это очередное подтверждение того, что мы идем в нужном направлении. Очень важно знать и чтить свое прошлое. Для молодёжи это возможность прикоснуться к истокам. Напоминая, как это было, заводской музей словно даёт напутствие – что делать дальше», – отметил директор ЧЦЗ AzAzA 2020-07-17YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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