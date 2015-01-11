В Озерске стартовала студенческая стройка «Мирный атом»

С 16 июля бойцы студенческих строительных отрядов города Озерска приступили к работам на объектах ФГУП «ПО «Маяк». В этом году на стройку «Мирный атом» вышло 75 человек в составе четырех отрядов.Молодежь работает в центральной заводской лаборатории, в ремонтно-строительном управлении и на реконструкции здания спортивного комплекса «Гранит». Студенты выполняют бетонные, штукатурно-малярные работы, а также занимаются озеленением территорий.Реализация проекта проводится с соблюдением всех санитарно- эпидемиологических требований, предъявляемых к объектам строительной отрасли.«Студенческий строительный отряд «Братство» впервые попал на работу в ремонтно-строительное управление. К нам замечательное отношение руководства, чуткое кураторство мастера, а также к нам доброжелательно относится весь рабочий персонал. В первый день мы прошли все необходимые инструктажи, а также получили рабочую спецодежду. Нас ждут насыщенные трудовые будни. Мы будем ремонтировать санпропускник: сносить старые перегородки, снимать полы и обновлять отделку стен и потолка. Надеюсь, что наша работа принесёт пользу РСУ и подарит хорошее настроение работникам, которые будут пользоваться отремонтированным санпропускником», – отметила командир ССО «Братство» Екатерина Резуева.Напомним, что в течение пяти лет студенческая стройка «Мирный атом» проходила на Всероссийском уровне. В этом году на стройку вышли работать молодые люди, проживающие в Озерском городском округе.Подробная информация о проекте доступна по ссылке в группе стройки «Мирный атом» в социальной сети «ВКонтакте».