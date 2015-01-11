Архивисты создали электронную базу данных эвакуированных на Южный Урал в годы Великой Отечественной войны

К 75-летию Победы архивная служба региона создала электронный информационный ресурс «Эвакуированные на территорию Челябинской области в годы Великой Отечественной войны».Работа по выявлению документов об эвакуации началась по инициативе Государственного комитета по делам архивов Челябинской области еще в 2018 году. В ней принимают участие государственный и муниципальные архивы региона, в которых хранятся документы об оказавшихся на Южном Урале в военную пору гражданах, промышленных предприятиях, культурных и научных учреждениях.Наибольший объем таких документов находится в Государственном учреждении «Объединенный государственный архив Челябинской области». Именно поэтому учреждению на создание информационного ресурса (а этот пункт включен в план основных мероприятий региона, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне) были выделены средства из областного бюджета, сообщает Госкомитет по делам архивов.«Востребованность данной информации очень высока, так как ежегодно в архив продолжает поступать большое количество запросов об эвакуации, целью которых является как необходимость подтверждения оснований для получения социальных льгот (например, подтверждение статуса «Житель блокадного Ленинграда»), так и желание получить информацию о себе, узнать о судьбе своих родственников», - отметила руководитель проекта в Областном архиве, первый заместитель директора Светлана Ардашова.В настоящее время сведения об эвакуированных, хранящиеся в муниципальных архивах, размещены на Портале «Вспомним всех поименно», а сведения Областного архива находятся на официальном сайте archive74.ru. В дальнейшем планируется создать объединенную базу данных, работа по выявлению и систематизации документов продолжается.