Погода в августе. Синоптики обескуражили жителей Урала

В августе средняя температура воздуха на Урале обещает снизиться, периодически давая отдохнуть от сильной жары. Однако синоптики говорят о том, что месяц все равно не назовёшь безоблачным – солнечные деньки будут сменяться сильными ливнями и грозой.

Июнь ворвался в Челябинскую область со стремительным похолоданием, дождями и грозами, июль по полной отыгрался за это нескончаемой жарой, а август, тем временем, будет довольно неоднозначным в плане перепада температур.

В последнем месяце лета на Южный Урал все же придет затяжное похолодание. Заморозков, конечно, можно не ждать, но вот средняя температура воздуха с 1 по 12 число может колебаться от отметки +19 до +27 градусов.

Периодически холодные и теплые потоки воздуха будут сталкиваться, вызывая грозу и кратковременные дожди. Количество осадков, как это обычно бывает, увеличится в конце августа и даже превысит норму.

В последнюю неделю августа температура воздуха обещает снизиться до +19+20 градусов днем, ночью прогнозируют +16+19 градусов.

Кстати, изменения в погоде начнут давать о себе уже завтра, 20 июля. Последние дни этого месяца обещают быть прохладными и дождливыми. Всю неделю, до 26 июля, в регионе обещают дожди и ветер.

https://www.cheltv.ru/pogoda-v-avguste/