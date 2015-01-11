«Автокванториум» начнет турне по Челябинской области

Уникальный автомобиль ГАЗон NEXT, изготовленный на заводе «СпецТехКомплект», прибудет в Челябинск 25 июля, его укомплектуют современным оборудованием и подготовят к большому образовательному турне по Южному Уралу.Сейчас машина находится на этапе брендирования, затем приступят к монтажу мебели в фургоне. В Челябинск авто прибудет 25 июля, где будет укомплектовано необходимым оборудованием. На данный момент уже поступили обучающие Lego-наборы, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, 3D принтеры, лазерный гравер. К 1 августа автомобиль будет полностью готов.«Теперь инновационные технологии и команда профессиональных педагогов сами приедут к детям в поселки и малые города. «Мобильный Кванториум» – это настоящий «социальный лифт», который призван найти алмазы и обработать их. Именно эти бриллианты – это будущее российской экономики. Мы верим в успех каждого ребенка», – отметил руководитель регионального центра технического творчества, куратор сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.Уже известен график прибытия «Мобильного Кванториума» в муниципалитеты. Первым пунктом станет Еткуль с 7 по 18 сентября, далее автомобиль отправится в Касли, где пробудет с 21 сентября по 3 октября. С 5 по 18 октября мобильный технопарк прибудет в Кусу, следующими пунктами станут Еманжелинск с 2 по 14 ноября и Нязепетровск с 16 по 28 ноября.В настоящий момент продолжается набор и обучение педагогов-наставников, которые будут помогать ученикам осваивать основы современных технологий и разрабатывать собственные проекты. Для справки:«Мобильный кванториум» — передвижные технопарки, осуществляющие свою деятельность практически во всех регионах страны в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» Национального проекта «Образование». Финансирование нового проекта осуществляется за счёт средств федерального и региональных бюджетов.