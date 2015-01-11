2020-07-20YEKT12:00:00 | Новости Городские новости В округе максимально быстро устранили последствия стихии Погода в очередной раз испытала на прочность коммунальные службы Озерского городского округа: прошедшая 19 июля гроза оставила без электричества несколько населенных пунктов, но возникшие неполадки были устранены максимально оперативно.

О последствиях непогоды, разразившейся во второй половине выходного дня, и решении проблем с подачей энергоресурсов рассказал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

- Прошедший ливень и сильный ветер стали причиной значительного количества отключений на электросетях, которые произошли в городе, а также входящих в наш округ поселках Новогорный, Метлино, Бижеляк и деревне Селезни.

Если в целом говорить о действиях соответствующих коммунальных служб, то можно оценить их положительно, потому что достаточно оперативно и грамотно решались все вопросы, связанные с отклонением от нормальной работы оборудования.

По оценке первого заместителя главы округа, самая сложная ситуация сложилась в Озерске, где одновременно вследствие короткого замыкания оказались обесточены восемь подстанций суммарной мощностью 604 кВт – это значит, что значительная часть старого города осталась без электричества.

- Подача ресурса была возобновлена через три часа после возникших неисправностей - довольно быстро для такого объема задач, которые пришлось решить сотрудникам ММПКХ. Коммунальщики нашли возможность собрать параллельные схемы и не допустили развития чрезвычайной ситуации. Ближе к ночи напряжение было подано потребителям.

Еще более оперативно были решены проблемы в поселках. В Новогорном, где «отключился» микрорайон «Строитель», жители оставались без света и воды всего полтора часа: здесь повреждения на линии были устранены усилиями МРСК.

Половина домов в Метлино и котельная, которая обеспечивает водоснабжение, были обесточены менее двух часов: арендатор электрических сетей оперативно выехал на место, выявил причину отключения на подстанции, провел подключения и подал напряжение. Сейчас владелец этой линии – ФГУП «ПО «Маяк» производит проверку причины отключения.

Бижеляк жил без электричества около двух часов. До сегодняшнего утра напряжение не было подано только в одном населенном пункте – деревне Селезни. Ночью осматривать линии электропередач не представлялось возможным. Сейчас работы там ведет МРСК, серьезных препятствий для восстановления электроснабжения специалисты не видят.

Как сообщили метеорологи, вчера в течение нескольких часов в округе выпало около половины месячной нормы осадков. Реальную проверку прошла и система ливневых стоков, которая обслуживается ММПКХ. Она, по словам Ивана Сбитнева, позволила избежать в Озерске серьезного подтопления, как это было совсем недавно в Москве, Екатеринбурге и Сочи:

- Я могу с полной ответственностью утверждать, что ни одна ливневая канализация ни в одной стране мира либо в городах Российской Федерации не сможет одновременно принять такой объём воды, поэтому, безусловно, в городе были локальные подтопления дорожного полотна и тротуаров, но никакой катастрофы не случилось. К сегодняшнему утру практически все сошло на нет. Вчера поздно вечером уже серьезных проблем с состоянием автодорог не наблюдалось.

Следует отметить усилия ММПКХ, чьи сотрудники трудились вчера в напряженном режиме, чтобы не допустить переполнения заглубленных емкостей на насосной станции, куда поступают ливневые стоки. Такие прецеденты в истории Озерска были, поэтому выражаю особую благодарность специалистам.

Первый заместитель главы округа подтвердил, что администрации известны все места, где после дождей скапливается вода:

- Если бы ливневая канализация не работала, поверьте мне, до сегодняшнего дня мы наблюдали бы море на городских улицах и не говорили так спокойно на эту тему. Да, обильные осадки выявляют слабые участки: где-то колодцы забиты растительными остатками (и их надо чистить), где-то уклон асфальта не тот, где-то отсутствует колодец – и все это нас тревожит. И заставляет планировать свою работу. Дело это затратное, ММПКХ обслуживает ливневую канализацию за счёт своей хозяйственной деятельности.

Иван Сбитнев также сообщил, что вчерашний ливень имел положительный эффект, если принять во внимание пожароопасную обстановку:

- В последнее время в окрестностях Озерска наблюдалось много пожаров – в Каслинском и Кыштымском городских округах, в том числе, на Кыштымском полигоне ТКО. И сейчас в воздухе чувствуются последствия этих возгораний. Наверное, всё-таки осадки дадут результат и полигон перестанет чадить. К счастью, в этот сухой и знойный период на нашей территории крупных очагов возгорания не было.

Информация предоставлена: О последствиях непогоды, разразившейся во второй половине выходного дня, и решении проблем с подачей энергоресурсов рассказал первый заместитель главы округаПо оценке первого заместителя главы округа, самая сложная ситуация сложилась в Озерске, где одновременно вследствие короткого замыкания оказались обесточены восемь подстанций суммарной мощностью 604 кВт – это значит, что значительная часть старого города осталась без электричества.Еще более оперативно были решены проблемы в поселках. В Новогорном, где «отключился» микрорайон «Строитель», жители оставались без света и воды всего полтора часа: здесь повреждения на линии были устранены усилиями МРСК.Половина домов в Метлино и котельная, которая обеспечивает водоснабжение, были обесточены менее двух часов: арендатор электрических сетей оперативно выехал на место, выявил причину отключения на подстанции, провел подключения и подал напряжение. Сейчас владелец этой линии – ФГУП «ПО «Маяк» производит проверку причины отключения.Бижеляк жил без электричества около двух часов. До сегодняшнего утра напряжение не было подано только в одном населенном пункте – деревне Селезни. Ночью осматривать линии электропередач не представлялось возможным. Сейчас работы там ведет МРСК, серьезных препятствий для восстановления электроснабжения специалисты не видят.Как сообщили метеорологи, вчера в течение нескольких часов в округе выпало около половины месячной нормы осадков. Реальную проверку прошла и система ливневых стоков, которая обслуживается ММПКХ. Она, по словам Ивана Сбитнева, позволила избежать в Озерске серьезного подтопления, как это было совсем недавно в Москве, Екатеринбурге и Сочи:Первый заместитель главы округа подтвердил, что администрации известны все места, где после дождей скапливается вода:Иван Сбитнев также сообщил, что вчерашний ливень имел положительный эффект, если принять во внимание пожароопасную обстановку:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-07-20YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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