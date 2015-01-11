Пенсионный фонд приступил к оформлению СНИЛС на детей без подачи заявления

Пенсионный фонд начал оформлять страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на детей, родившихся 15 июля и позже, без подачи заявления. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на едином портале государственных услуг.Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.За первые сутки работы сервиса, который был введен 15 июля 2020 года, в личные кабинеты мам на портале госуслуг была доставлена информация о СНИЛС 5 300 российских детей.Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС. Это связано с тем, что необходимые сведения могут представить только сами усыновители.Подробнее о том, как зарегистрироваться на портале государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.