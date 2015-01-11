Челябинская птицефабрика благодаря нацпроекту повысила производительность труда почти на 14%

Итоги первых шести месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» подвели на птицефабрике «Челябинская» (ЧЕПФА). Если в прошлом году здесьпроизвели 640 млн яиц, то к концу текущего объём производства составит уже 720 млн, при той же численности сотрудников. Роль внедрения принципов бережливого производства в таком приросте руководство компании наглядно продемонстрировало во время экскурсии по предприятию с участием заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука и директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова.«Чтобы выживать на рынке, развиваться, инвестировать в производство и создавать достойные условия труда для сотрудников, нужно постоянно увеличивать прибыль. Мы не можем делать это за счёт повышения цен на продукцию, ведь яйцо ЧЕПФА не должно быть в 5 раз дороже, чем у другого производителя. В нашем случае основной потенциал роста доходов - снижение себестоимости. А это синоним повышения производительности труда. Что и стало главным стимулом вступления в нацпроект», - рассказывает первый заместитель гендиректора птицефабрики Евгений Наруков.Мероприятия по повышению производительности фабрика начала реализовывать в конце 2019 года под руководством экспертов Регионального центра компетенций, функционирующего при областном ФРП. В качестве пилотного участка был выбран процесс сортировки, упаковки и отгрузки яйца, доля которого в общем выпуске готовой продукции составляет 87%. Перед создаваемым на его основе потоком-образцом поставили задачи: снизить время протекания процесса с 29 до 21 часа, а незавершённое производство в потоке - с 3 825 тысяч до 1 600 тысяч штук, увеличив выработку в смену на 1 работника с 31 572 до 34 000 штук. При этом фактическая выработка на 17 июля 2020 года составила 36 197 шт./чел.!«Мы всё ещё сталкиваемся со скептическим отношением к участию в нацпроекте. Многие руководители считают, что у них и так отлично всё налажено. А потом слышим от всех участников: «Почему мы не сделали этого раньше?» Нацпроект меняет не столько технологии, сколько мышление. В культуре бережливого производства к потерям относят не только простои оборудования и лишние перемещения, но и нереализованный творческий потенциал команды. А тут для людей создаются все условия для реализации их идей по развитию предприятия. Молодым талантливым специалистам интереснее не уезжать в Москву и Питер, а осуществлять свои проекты и достойно зарабатывать здесь. В итоге благополучие сотрудников ведёт к благополучию предприятия и всего региона в целом», - комментирует вице-губернатор Егор Ковальчук.Эксперты РЦК начали с поиска потерь. Набралось 37 пунктов, в том числе: частая остановка яйцесортировочной машины (каждая минута простоя – минус 185 рублей), лишние перемещения и движения на рабочих местах, отсутствие адресного хранения и электронного учета на складе готовой продукции. Выполняя с помощью экспертов план по оптимизации производства, рабочая группа предприятия организовала эффективные и безопасные рабочие места, внедрила систему 5С на участке термоупаковки, на 30% снизила перемещения оператора и товаров на участках сортировки и отгрузки, нашла причины сбоев оборудования, снизив время остановок с 1,5 часов в декабре 2019 года до 58 минут в июне 2020-го. Общий эффект от сотрудничества с экспертами РЦК только по пилотному проекту, по оценке предприятия, - 30-40 млн рублей дополнительной прибыли.«ЧЕПФА для нас уникальное предприятие, в том плане, что Фонд ориентирован, в первую очередь, на промышленность, и изначально в нашей орбите не было предприятий пищевой отрасли. Нацпроект расширил границы, поскольку призван охватить всю хозяйственную деятельность региона. Это реальный инструмент развития и улучшения условий труда. На многих предприятиях, повысивших производительность, люди почувствовали эффект на себе. Работая по факту меньше и в более комфортных условиях, они стали зарабатывать больше. Нацпроект ориентирован сначала на людей, а потом уже на предприятия», - уверен директор регионального ФРП Сергей Казаков.На данный момент участниками нацпроекта являются уже 37 предприятий региона. На большинстве из них модернизация производства не потребовала капиталовложений. Но в случаях, если дополнительное финансирование всё-таки необходимо, федеральный и региональный ФРП готовы предоставить предприятиям–участникам льготные займы под 1% годовых на срок до 5 лет на повышение производительности труда и открыть доступ к другим мерам господдержки, включая налоговые льготы и обучение сотрудников за счёт бюджета.***ПАО «Птицефабрика Челябинская» – современное предприятие, основным направлением деятельности которого является производство пищевых куриных яиц, а также производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции. В рейтинге отраслевого объединения птицеводов России ЧЕПФА входит в семерку крупнейших в стране птицеводческих предприятий яичного направления.