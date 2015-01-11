О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 20 июля

По состоянию на вечер 20 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 103 человека. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 43 человека с COVID-19, 59 пациентов лечится амбулаторно. Выздоровело 103 человека.

1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска.

20 июля выявлено 9 новых случаев COVID-19: 6 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение, 3 лечатся амбулаторно.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 210 случаев заболевания коронавирусом.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло. Один – 29 мая, один – 14 июля. 16.07.2020г. умер мужчина (73 года). 18.07.2020г. умерла женщина (61 год).

Всего с 13.03.2020г. по 20.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1529 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 324 человека, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5531 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/