НКО, представителей бизнеса и жителей Челябинской области приглашают принять участие в проекте «добрых дел»

Национальный совет по корпоративному волонтерству приглашает принять участие корпоративных волонтеров, представителей бизнеса, власти и НКО в проекте «Добрые дела бизнеса», сообщает Управление общественных связей.Для участия необходимо зайти на сайт map.nccv.ru, заполнить анкету и рассказать о своих «добрых делах», отметив город на интерактивной карте. Карта позволит визуально продемонстрировать масштаб добрых дел по всей стране.Сообщить о проектах корпоративного волонтерства можно также в социальных сетях под хештегом #ГЕРОИИЗБИЗНЕСА. Акция продлится до 31 августа.Отметим, что 17 июля 2020 года на площадке Общественной палаты был дан старт «Дня корпоративного волонтерства», запуская таким образом качественно новый этап развития волонтерства в России. Профессиональную дату корпоративные волонтеры планируют праздновать ежегодно.Видеоинструкция «Как стать #ГероемИзБизнеса?»: https://vk.com/video-49923613_456240161