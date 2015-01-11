Исторический музей поздравил южноуральских металлургов с профессиональным праздником

В тушках цыпленка-бройлера торговой марки «Ситно» (ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс») обнаружены запрещенные лекарственные вещества – компании выдано предписание прекратить действие сертификата на продукцию Подробнее
В Челябинской области зарегистрированы атмосферная и почвенная засуха, которые представляют серьезную опасность для сельскохозяйственных структур. Аграрии и сельхозтоваропроизводители региона несут ощутимые потери и обращаются с призывами о помощи к региональным властям Подробнее
Государственный исторический музей Южного Урала поздравил металлургов с профессиональным праздником, подготовив виртуальную программу на своем сайте. В честь этого события была организована тематическая онлайн-выставка, а также презентован документальный фильм-интервью с заслуженными металлургами.«Металлург — титульная профессия для нашего края. Перефразируя Маяковского, мы говорим Урал, подразумеваем — металлургия, говорим металлургия, подразумеваем — Урал», — рассказали сотрудники музея в своем поздравлении.В документальный фильм вошли интервью ветеранов Челябинского трубопрокатного завода, чьи биографии стали символом истории южноуральской металлургии второй половины XX века.Первый герой фильма – участник Великой Отечественной войны Вениамин Федорович Аникеев, пришедший работатьна завод в 1953 году, когда там было всего три цеха, и посвятивший предприятию 55 лет своей жизни. Современный ЧТПЗ вырос на его глазах. Вторая участница – Римма Сергеевна Греценко из трудовой династии трубопрокатчиков, чей общий стаж составляет около 200 лет. О сочетании амплуа поэта и металлурга рассказал Владимир Викторович Шахматов. Рассказы этих людей — это истории о пути к истинному призванию и нахождении смысла жизни в труде.Одним из проектов праздничной программы также стала онлайн-выставка архивных и редких кадров из сферы металлургии, размещенная на сайте музея.Фильм-интервью доступен по ссылке.