По данным Челябинского ЦГМС 22 июля местами в южных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической и региональной шкале).

В западных, южных и юго-западных районах Челябинской области сохраняется вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

Прогнозируемые и установившиеся классы пожарной опасности доводятся в ежедневном оперативном прогнозе.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43723/