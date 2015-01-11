Ночью в Челябинской области похолодает до плюс 8

Значительное понижение температуры воздуха ожидается предстоящей ночью в Челябинской области.

По информации синоптиков, ночью будет плюс 13-18, при прояснении столбики термометров могут опуститься до плюс 8. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами на юге и западе – сильные и очень сильные, возможны грозы, град, местами – крупный. При грозах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Завтра днем будет плюс 24-29, в низинах – на пять градусов прохладнее.

В ночные часы в четверг и пятницу будет плюс 13-18, в горах – до 10 градусов, днем прогнозируется плюс 21-26, пройдут кратковременные дожди.

https://dostup1.ru/society/Nochyu-v-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-plyus-8_128414.html