О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 21 июля

По состоянию на вечер 21 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 100 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 42 человека с COVID-19, 57 пациентов лечится амбулаторно. Выздоровело 108 человек.

1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска.

21 июля выявлено 2 новых случая COVID-19: пациенты госпитализированы в инфекционное отделение.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 212 случаев заболевания коронавирусом.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло. Один – 29 мая, один – 14 июля. 16.07.2020г. умер мужчина (73 года). 18.07.2020г. умерла женщина (61 год).



Всего с 13.03.2020г. по 21.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1540 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 305 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5637 исследований.



Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа