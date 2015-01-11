В России потребовали вернуть триллионный долг пенсионерам

В Государственную думу РФ внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий на уровень инфляции. Инициаторы также потребовали вернуть всем пенсионерам долг в размере 1,4 трлн рублей, накопившийся за последние 5 лет из-за индексации выплат не в полном размере, говорится в сообщении партии “Справедливая Россия”.

Как отметил лидер фракции Сергей Миронов, поправки в закон вносятся во исполнении положений новой Конституции РФ, за которую проголосовали граждане страны.

Парламентарий уверен, такой подход будет гарантировать, что уровень жизни пенсионеров не будет снижаться и станет социальным индикатором выполнения социальных обязательств.

По расчетам справедливороссов, начиная с 2015 года, пенсии индексировались не в полном размере. Из-за этого государство задолжало пенсионерам около 1,4 трлн рублей.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-potrebovali-vernut-trillionnyy-dolg-pensioneram