О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 22 июля

По состоянию на вечер 22 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 99 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 36 человек с COVID-19, 62 пациента лечится амбулаторно. 1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска. Выздоровело 113 человек. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 216 случаев заболевания коронавирусом. У одного из ранее выявленных заболевших диагноз изменен на другой.



22 июля выявлено 5 новых случаев COVID-19: 3 пациента госпитализированы в инфекционное отделение, 2 – лечатся амбулаторно.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 216 случаев заболевания коронавирусом.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.



Всего с 13.03.2020г. по 2.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1560 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 281 человек, в том числе вернувшиеся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5745 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.



Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа