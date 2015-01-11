Роспотребнадзор предупредил об опасности кишечных заболеваний

Роспотребнадзор Челябинской области дал 12 советов, как уберечься от острых заболеваний кишечника, – рекомендации особенно актуальны летом, когда отмечается резкий скачок подобного рода заболеваний, особенно среди детей, доля которых в общем числе заболевших достигает 67%.

Как отметили в ведомстве, причиной сезонного всплеска является употребление большого количества овощей и фруктов, которые в сочетании с высокой температурой воздуха вызывают ускоренное размножение вредоносных микроорганизмов, создавая повышенную опасность заражения. Наиболее распространенными по-прежнему остаются бактериальные кишечные инфекции, такие как дизентерия, сальмонеллез, а также вирусные, вызванные ротавирусами, норовирусами, астровирусами, энтеровирусами и вирусный гепатит А.

Чтобы защитить себя от заражения Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует:

1. Постоянно соблюдайте правила личной гигиены, всегда мойте руки после прихода с улицы, перед приготовлением и перед приемом пищи, а также после посещения туалета.

2. Не покупайте продукты в местах не предназначенных для торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов, с истекшим сроком годности.

3. При приготовлении пищи в домашних условиях используйте раздельные ножи и доски для сырых и готовых продуктов.

4. Не переносите и не храните в одной упаковке сырые продукты (овощи, сырое мясо, рыбу, яйца) и готовые к употреблению продукты, которые не будут подвергаться термической обработке (колбасы, масло, сыр).

5. Подвергайте пищу тщательной термической обработке, особенно когда речь идет о мясе, рыбе, птице, яйцах.

6. Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре в течение более двух часов, не храните пищу в холодильнике в течение длительного периода времени.

7. Тщательно промывайте фрукты, овощи, зелень под струей чистой проточной воды не менее 5 минут, не используйте для мытья продуктов воду из открытых водоемов.

8. Не покупайте разрезанные арбузы и дыни.

9. Пейте только кипяченую или бутилированную воду.

10. Не купайтесь в непроточных водоемах, в местах несанкционированных пляжей, обращайте на установленные специальные знаки и аншлаги «Купание запрещено».

11. Плавайте с закрытым ртом, не заглатывайте воду во время купания в водоемах.

12. Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки инфекционного заболевания.

При появлении первых признаков кишечного расстройства своевременно обращайтесь к врачу.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-predupredil-ob-opasnosti-kishechnyh-zabolevaniy_128478.html