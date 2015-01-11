Снежинский школьник набрал 300 баллов по ЕГЭ

В Челябинской области стал известен первый школьник, набравший в этом году 300 баллов по итогам Единого госэкзамена, – им стал выпускник гимназии № 127 из Снежинска Арсений Сенокосов.

Арсений набрал высшие баллы по информатике, русскому языку и математике. По словам школьника, добиться такого результата ему помогла подготовка к олимпиадам, так как это способствовало лучшему усвоению материалов.

Это стало известно после того, как сегодня, 23 июля, Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по математике профильного уровня от 10 июля. А в пятницу, 24 июля, участники смогут узнать их в своей общеобразовательной организации и на официальном информационном портале.

«Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике – в этом году, как и в 2019, 16 выпускников сдали его на 100 баллов. Сейчас в Челябинской области по результатам пяти экзаменов насчитывается 122 стобалльника, четыре 200-балльника и один 300-балльник. Напомню, 100 баллов по русскому языку набрали 66 выпускников, по информатике – 20, по литературе – 18, по географии – два», – сообщила начальник отдела общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.+

Несогласные с выставленными баллами по математике участники смогут подать апелляцию 27 и 28 июля. Прием апелляций осуществляется в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

В период сдачи единого государственного экзамена в Челябинской области действует «горячая линия»: 8 (351) 263- 25-17.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-stal-izvesten-pervyy-300-ballnik-po-EGE_128477.html