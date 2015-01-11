Благотворительные фонды Копейска помогают детям с инвалидностью

Проект «Мы вместе»был поддержан Благотворительным фондом Владимира Потанина и направлен на оказание психологической, информационной и практической профессиональной поддержки семьям с детьми раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, улучшению качества жизни этих семей и призван уделить особое внимание помощи родителям, которые недавно узнали о диагнозе ребенка.Проект «Как нам понять Победу», выигравший грант второго конкурса Фонда Президентских грантов, направлен на детей с инвалидностью (ДЦП, нарушение слуха, зрения, речи и интеллекта), не посещающих школу. В его рамках ребята участвуют в познавательных и творческих мероприятиях, экскурсиях, театральных постановках, встречах с ветеранами и участниками боевых действий.«Цель нашего грантового участия — привлечение финансовой помощи на проведение бесплатных мероприятий по поддержке семей с детьми-инвалидами и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. Думаю, что, предлагая именно бесплатные интересные и полезные мероприятия, мы оказываем ценную социальную поддержку именно тем, кто ждет не только «подарков», но и непосредственно правильные развивающие мероприятия, которые улучшают здоровье и повышают уровень развития ребенка и семьи в целом», — рассказала директор центра помощи Маргарита Фешкова.Отметим, что активистами «Доброты» стали добровольцы из числа специалистов коррекционного профиля. Центр уже восемь лет помогает семьям с особенными детьми.Напомним, что 5 июля стартовал второй цикл открытого конкурса «Школа филантропии» Благотворительного фонда Владимира Потанина. К участию в конкурсе приглашаются инициативные группы
и некоммерческие организации, в том числе небольшие ресурсные центры, фонды местных сообществ и соседские центры. Заявки принимаются до 5 августа.С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Источник: Центр помощи «Доброта»