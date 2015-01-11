О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 23 июля

По состоянию на вечер 23 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 100 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 37 человек с COVID-19, 62 пациента лечится амбулаторно. 1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска. Выздоровело 117 человек. За весь период наблюдения в округе зарегистрирован 221 случай заболевания коронавирусом.

23 июля выявлено 5 новых случаев COVID-19: COVID-19: 4 пациента госпитализировано в инфекционное отделение, 1 – лечится амбулаторно.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 23.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1583 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находится 299 человек, в том числе вернувшиеся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5942 исследования.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа