Кэшбэк за турпутевку в Челябинскую область: Ростуризм запускает компенсационную программу

Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиПравительство Российской Федерации выделило 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти средства будут направлены АО «Национальная система платёжных карт» на компенсацию кэшбэка при покупке россиянами туров по стране. Теперь путешествия по России, в том числе и в Челябинскую область, станут ощутимо дешевле.Официально программа компенсирования затрат на покупку тура ещё не опубликована. Однако, согласно письмам Ростуризма к туроператорам, известно, что до 24 июля ведомство собирает предложения по турпакетам. Они должны соответствовать нескольким обязательным условиям, среди которых продолжительность тура – не менее пяти ночей, и возможность оплаты через российскую платежную систему «Мир».«Программа кэшбэка, безусловно, позволит открыть Южный Урал для российского туриста с новой стороны, будет способствовать увеличению спроса в традиционно «низкий» осенний сезон, – отмечает министр экономического развития региона. – Кроме того, субсидирование достаточно дорогих путёвок даст импульс южноуральским туроператорам формировать более качественный турпродукт. Программа очень своевременная, нужная, и хочется надеяться, что она не останется разовой, а найдёт продолжение и в 2021 году».Кэшбэк для туристов будет рассчитываться в зависимости от стоимости турпутёвки. При цене тура от 25 тыс. рублей он составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше. При этом на кэшбэк не будут начисляться налоги.Ожидается, что для основной части регионов, в том числе и Челябинской области, программа стартует уже с августа.