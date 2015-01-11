Челябинская область – один из лидеров России по несырьевому неэнергетическом экспорту

По итогам пяти месяцев 2020 года Челябинская область заняла 2 место в УрФО и 9 место в России по несырьевому неэнергетическом экспорту. Основным направлением остается Казахстан – здесь регион в ТОП-3 вместе с Москвой и Московской областью.Общий внешнеторговый оборот Челябинской области за январь–май 2020 года составил почти 2,5 млрд долларов США, более 1,6 млрд из которых – экспортные поставки.В структуре экспорта почти 80% занимают черные и цветные металлы. Приоритетна также продукция машиностроения, продовольственные товары и товары народного потребления, минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола), продукция химической промышленности, древесина и изделия из нее.«Казахстан – традиционный партнер Челябинской области. Ежегодно на него приходится около 20% всего товарооборота. С Республикой нас связывает не только экономика: множество студентов из Казахстана обучаются в Челябинской области, проводятся совместные спортивные соревнования, культурные обмены, научные и образовательные мероприятия. Сейчас все взаимодействие переведено в онлайн-формат. Надеюсь, что эпидемиологическая обстановка в скором времени позволит возобновить и остальные формы общения», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.К основным партнерам Челябинской области по экспортным поставкам также относятся Кувейт, Узбекистан, Туркменистан, Египет, Беларусь, Вьетнам, Азербайджан, Турция и Нидерланды. Челябинская область находится в постоянном диалоге с посольствами каждой из этих и других стран зарубежья и торговыми представительствами России в них. Популярностью в период пандемии пользуются организуемые совместно международные обучающие и консультационные мероприятия для действующих и начинающих экспортеров, цель которых – наладить связь между южноуральским бизнесом и зарубежными партнерами.Работа организована в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».