Более 250 семей Челябинской области переедут из аварийных домов в новые квартиры до конца года

Так, в Верхнем Уфалее построены три пятиэтажных дома. Два из них находятся по улице Строителей, 40-в, третье здание – на Чекасина, 10. В период пандемии монтажные работы на объектах не прекращались. К домам проложены необходимые сети, при этом сохранен сосновый бор и взрослые деревья прямо на территории стройплощадки. Сдача квартир запланирована на ноябрь 2020 года, они рассчитаны на переселение 172 семей из ветхо-аварийного фонда.Также в посёлке Новосинеглазово города Челябинска в рамках нацпроекта продолжается стройка по улице Станционной. На месте снесенных бараков к концу года будет возведен современный девятиэтажный дом. Передача объектов в муниципальную собственность пройдет в декабре 2020 года. Осенью на придомовой территории будут высажены деревья, построена парковка, установлена детская площадка и оборудование для занятий ворк-аутом. Новые квартиры с чистовой отделкой, сантехникой и электрической плитой получат 79 семей.Всего в новостройки удастся расселить жителей 19 аварийных домов. Дома для переселения возводит группа компаний ЮУ КЖСИ. Отметим, что в 2019 году застройщиком был сдан дом в Копейске по улице Ленина, 41. На месте заброшенной фармацевтической фабрики появилась новая десятиэтажка. В новый дом из ветхо-аварийного жилья тогда переехали 80 семей.
Источник: ЮУ КЖСИ