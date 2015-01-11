Евгений Щербаков: «В приоритете - безопасность детей»

Озерские ДОЛ «Отважных», «Орленок» и «Звездочка» в этом году открываются позже обычного из-за пандемии коронавируса: первый заезд состоится 30 июля. По словам директора Дворца детей и молодежи Ирины Антоновой, на обе смены (продолжительностью 14 дней каждая) путевки были выкуплены родителями в течение двух дней. В загородных лагерях за две смены отдохнут более 700 озерских детей, во время их пребывания будут соблюдены все меры по соблюдению эпидемической безопасности.
- Наступает значимый момент: дети и родители ждали открытия лагерей. В нынешней ситуации главное – безопасность детей, сохранение их здоровья и здоровья персонала, ни в коем случае нельзя допустить распространения коронавирусной инфекции. Необходим жесткий контроль, чтобы никто не появлялся на территории лагерей в течение смены, именно поэтому и отменен родительский день. Конечно, ситуации бывают разные: если кто-то из детей будет очень скучать по дому, родители смогут его забрать, но вернуться в лагерь у ребенка уже не получится. Добавлю, если сотрудник лагеря почувствовал себя неважно, не стоит совершать подвиг, необходимо сразу обратиться к врачу. На всех нас сейчас ложится серьезная ответственность, - подчеркнул Евгений Щербаков.
Педагогический и обслуживающий персонал, численностью более 100 человек, предварительно сдав ПЦР-тесты, заезжает на территорию лагерей и остается всю двухнедельную смену вместе с детьми. Дети также приезжают в оздоровительный лагерь в один день, на специально подготовленном для этого транспорте.
Начальник управления образования администрации Любовь Горбунова:
- Дети в течение дня будут по максимуму находиться на свежем, для них предусмотрено масса отрядных мероприятий, если позволит погода. По организации питания также все продумано, отряды между собой будут пересекаться минимально. Все сотрудники обеспечены масками и перчатками, закуплены дезсредства, с которыми будет проводиться уборка помещений. Руководители детских оздоровительных лагерей и персонал работают уже много лет, люди опытные, все проинструктированы с учетом ситуации, все с пониманием относятся к условиям работы в изоляции. Каждый родитель, отправляя в лагерь своего ребенка, должен быть уверен, что с нашей стороны будут проявлены максимальная забота и внимание.
В завершение встречи глава округа пожелал всем, кто уезжает в оздоровительные лагеря, здоровья, благоприятной погоды, хорошего отдыха для озерских детей.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа