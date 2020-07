2020-07-24YEKT12:00:00 | Губерния Более 100 IT-компаний Челябинской области могут воспользоваться преимуществами налогового маневра Источник: pixabay.com









Госдума одобрила в третьем чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Инициатива о снижении ставки налога на прибыль и страховых взносов для IT-отрасли была озвучена Президентом России Владимиром Путиным 23 июня во время телеобращения10 июня на совещании по вопросам развития информационно‑коммуникационных технологий и связи Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования IT-сферы. «Необходимо последовательно развивать нормативно‑правовую базу, создавать условия для долгосрочного, устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний и предприятий», - подчеркивал Игорь Фетисов.Свое мнение о введении бессрочных мер поддержки IT-отрасли озвучили представители региональных ИТ-компаний.«Мы считаем, что реализованный налоговый маневр значительно усилит позиции IT сектора не только на федеральном уровне, но и в глобальных масштабах. Цифровые компании смогут сфокусироваться на самом главном - создании конкурентоспособных продуктов и, конечно же, усилить научно-исследовательскую составляющую технологических разработок. Безусловно, это повлияет и на кадровый вопрос и в долгосрочной перспективе может решить проблему недостатка квалифицированных кадров. В целом, любые подобные инициативы увеличивают прозрачность рынка и добавляют в индустрию дополнительные точки роста, поэтому мы считаем, что по глубине и значимости эти реформы могут стать новыми "столыпинскими"», - комментирует один из основателей компании «Наполеон-ИТ» Руслан Ахтямов. «За последние два года наша компания разработала более десяти различных IT-проектов. В том числе это умные домофоны, которые массово известны челябинцам. Принимаемый сейчас законопроект о налоговом маневре в IT-сфере, несомненно, поддержит эту отрасль в России. В основном, конечно, это даст толчок для крупных IT-компаний, но и небольшим тоже поможет получить дополнительные средства для новых разработок», - рассказал генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.«Принятие закона о налоговом манёвре - это шаг в правильном направлении, который даст стимул развитию компаний», - считает Дмитрий Морозов, директор по развитию компании Тридиви (3DiVi Inc). «Налоговый маневр для IT-отрасли в связке с прочими мерами поддержки высокотехнологичного бизнеса, например, национальной стратегией развития искусственного интеллекта и другими инициативами, поможет создать более комфортные условия для компаний и укрепит позиции страны на мировом IT-рынке», - выразил свое мнение генеральный директор компании Everypixel, основатель IT-сообщества «Корпус» Дмитрий Широносов.Получить бесплатную консультацию по федеральным и региональным мерам поддержки ИТ-компаний, в том числе по налоговому маневру и аккредитации в Минкомсвязи России, можно в Центре развития цифровых технологий Челябинской области, подведомственном Мининформу Челябинской области. Страховой взнос для IT-компаний теперь бессрочно снижен с 14% до 7,6%. Кроме того, снижена ставка налога на прибыль с 20% до 3%. «Фактически это одна из самых низких налоговых ставок в мире», – подчеркивал Владимир Путин.Льготы смогут получить ИТ-компании, которые аккредитованы в Минкомсвязи, имеют штат не менее семи человек и доля доходов от ИТ составляет не менее 90% выручки.В Мининформе Челябинской области считают, что принятые налоговые преференции для IT-компаний будут способствовать развитию цифровых технологий в регионе.«IT-сообщество Челябинской области с большой радостью и воодушевлением восприняло новость о проведении налогового манёвра. В нашем регионе работают свыше 2,6 тысяч IT-компаний, из них более ста аккредитованы в Минкомсвязи. Для них это существенная поддержка со стороны государства. 