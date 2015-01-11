2020-07-24YEKT12:00:00 | Губерния Второй заём по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» выдаёт региональный ФРП Источник: ФРП Челябинской области









Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил финансирование проекта ООО «Магнитогорская обувная фабрика» «Организация производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) на базе производственных мощностей предприятия». Льготный заём в 10 млн рублей будет выдан организации на срок до 24 месяцев по уникальной ставке 1% годовых при поручительстве Фонда развития предпринимательства Челябинской области – «Территория бизнеса» и гарантии АО Банк «Куб».«С начала распространения коронавируса спрос на нашу основную продукцию, обувь, неуклонно снижался. Мы искали выход и в конце марта, перенастроив то швейное оборудование, которое у нас было, начали выпускать медицинские маски и многоразовые комбинезоны. Сегодня фабрика производит под заказ 3000 масок и 500 комбинезонов в смену. Однако потребность предприятий Магнитогорска в СИЗах по-прежнему велика и на данный момент значительно превосходит производственные мощности нашей компании. Поэтому мы решили обратиться за господдержкой в региональный ФРП», - говорит директор ООО «Магнитогорская обувная фабрика» Владимир Волошок.Серийное производство будет запущено в течение месяца после получения заёмных средств. 6 млн предприятие направит на покупку автоматической линии для производства масок и другого специального оборудования. Ещё 4 млн уйдут на комплектующие. Благодаря этой модернизации фабрика сможет выпускать 415 тысяч одноразовых защитных масок в месяц. Всего же за период пользования займом планируется выпустить и реализовать почти 10 млн штук. В дальнейшем, когда спрос на СИЗы уменьшится, новое оборудование можно будет использовать при создании дутой и мембранной обуви, защитных комплектов для предприятий пищевой промышленности и строительного сектора.«Данный инвестпроект интересен для развития кооперационных связей внутри области, ведь в качестве соисполнителей в его реализации задействованы другие предприятия региона. Поставкой техники займётся «Челябинский завод станочного оборудования», создающий аналоги импортных машин по производству СИЗов, а материалов и комплектующих – компании «Втор-Ком», участник кластера лёгкой промышленности, и «Фабрика шнуров». Имеет он и экспортный потенциал: при отсутствии ограничений по транспортировке между странами возможна поставка СИЗов в Таджикистан, Казахстан, Грузию и Францию», - комментирует председатель Набсовета регионального ФРП, заместитель губернатора Егор Ковальчук.Кроме того, реализация проекта позволит не только сохранить штат сотрудников магнитогорской фабрики, но и создать дополнительные рабочие места, в том числе высокопроизводительные.«Выпуск обувной фабрикой медицинских масок в период пандемии, конечно, был вынужденной мерой. Однако она позволила предприятию оставаться на плаву в сложных экономических условиях. Более того, помогла закрыть потребность региона в СИЗах в пиковый момент. А самое главное, люди не потеряли работу. Теперь же этот инвестпроект можно рассматривать как способ диверсификации производства с целью сохранения финансовой устойчивости предприятия в периоды спадов», - подчёркивает министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.При запуске нового оборудования около 10 сотрудников предприятия пройдут обучение и будут переведены на участок производства СИЗов с увеличением зарплаты, а на освободившиеся рабочие места примут новых специалистов.«Региональная программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям», запущенная нашим Фондом в апреле этого года, доказывает свою востребованность. Практически сразу после старта мы выдали по ней первый заём в 8 млн рублей на линию по производству эластичных шнуров для медицинских масок компании «Фабрика шнуров». И вот выдаём второй. В работе ещё несколько заявок. Программа действует. И главный её плюс в том, что предприятия могут получить господдержку быстро, с минимальными формальностями и малым комплектом документов», - отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков.За весь срок пользования льготным займом объем налоговых поступлений ООО «Магнитогорская обувная фабрика» в бюджеты различных уровней составит более 15 млн рублей, в том числе 3,6 млн - в консолидированный бюджет Челябинской области. ***ООО «Магнитогорская обувная фабрика» – одно из крупнейших в России предприятий по выпуску обуви для детей и взрослых. Собственные бренды компании - «Фома», «BEGI» и «UNTOVALENKI». Предприятие специализируется на зимнем ассортименте.***По программе Фонда развития промышленности Челябинской области предприятия региона - производители оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, могут получить заём от 5 до 50 млн руб. До 100% бюджета проекта готов профинансировать ФРП, софинансирование не требуется.Срок займа - до 24 месяцев.Ставка по займу - 1% годовых при условии предоставления независимых гарантий или поручительства кредитных организаций, корпорации МСП или региональной гарантирующей организации.Средства займа можно потратить:



на покупку/модернизацию оборудования, монтаж, пуск (min 10%);







на приобретение расходных материалов и ресурсов (max 90%);







общехозяйственные расходы по проекту (max 10%).



В рамках соответствующей федеральной программы сумма займа составляет 50-500 млн руб.Подробности - по консультационному номеру ФРП Челябинской области 8 (351) 214-214-1. Источник: ФРП Челябинской областиНаблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил финансирование проекта ООО «Магнитогорская обувная фабрика» «Организация производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) на базе производственных мощностей предприятия». Льготный заём в 10 млн рублей будет выдан организации на срок до 24 месяцев по уникальной ставке 1% годовых при поручительстве Фонда развития предпринимательства Челябинской области – «Территория бизнеса» и гарантии АО Банк «Куб».«С начала распространения коронавируса спрос на нашу основную продукцию, обувь, неуклонно снижался. Мы искали выход и в конце марта, перенастроив то швейное оборудование, которое у нас было, начали выпускать медицинские маски и многоразовые комбинезоны. Сегодня фабрика производит под заказ 3000 масок и 500 комбинезонов в смену. Однако потребность предприятий Магнитогорска в СИЗах по-прежнему велика и на данный момент значительно превосходит производственные мощности нашей компании. Поэтому мы решили обратиться за господдержкой в региональный ФРП», - говорит директор ООО «Магнитогорская обувная фабрика».Серийное производство будет запущено в течение месяца после получения заёмных средств. 6 млн предприятие направит на покупку автоматической линии для производства масок и другого специального оборудования. Ещё 4 млн уйдут на комплектующие. Благодаря этой модернизации фабрика сможет выпускать 415 тысяч одноразовых защитных масок в месяц. Всего же за период пользования займом планируется выпустить и реализовать почти 10 млн штук. В дальнейшем, когда спрос на СИЗы уменьшится, новое оборудование можно будет использовать при создании дутой и мембранной обуви, защитных комплектов для предприятий пищевой промышленности и строительного сектора.«Данный инвестпроект интересен для развития кооперационных связей внутри области, ведь в качестве соисполнителей в его реализации задействованы другие предприятия региона. Поставкой техники займётся «Челябинский завод станочного оборудования», создающий аналоги импортных машин по производству СИЗов, а материалов и комплектующих – компании «Втор-Ком», участник кластера лёгкой промышленности, и «Фабрика шнуров». Имеет он и экспортный потенциал: при отсутствии ограничений по транспортировке между странами возможна поставка СИЗов в Таджикистан, Казахстан, Грузию и Францию», - комментирует председатель Набсовета регионального ФРП, заместитель губернатора.Кроме того, реализация проекта позволит не только сохранить штат сотрудников магнитогорской фабрики, но и создать дополнительные рабочие места, в том числе высокопроизводительные.«Выпуск обувной фабрикой медицинских масок в период пандемии, конечно, был вынужденной мерой. Однако она позволила предприятию оставаться на плаву в сложных экономических условиях. Более того, помогла закрыть потребность региона в СИЗах в пиковый момент. А самое главное, люди не потеряли работу. Теперь же этот инвестпроект можно рассматривать как способ диверсификации производства с целью сохранения финансовой устойчивости предприятия в периоды спадов», - подчёркивает министр промышленности Челябинской области.При запуске нового оборудования около 10 сотрудников предприятия пройдут обучение и будут переведены на участок производства СИЗов с увеличением зарплаты, а на освободившиеся рабочие места примут новых специалистов.«Региональная программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям», запущенная нашим Фондом в апреле этого года, доказывает свою востребованность. Практически сразу после старта мы выдали по ней первый заём в 8 млн рублей на линию по производству эластичных шнуров для медицинских масок компании «Фабрика шнуров». И вот выдаём второй. В работе ещё несколько заявок. Программа действует. И главный её плюс в том, что предприятия могут получить господдержку быстро, с минимальными формальностями и малым комплектом документов», - отмечает директор регионального ФРП.За весь срок пользования льготным займом объем налоговых поступлений ООО «Магнитогорская обувная фабрика» в бюджеты различных уровней составит более 15 млн рублей, в том числе 3,6 млн - в консолидированный бюджет Челябинской области. ***– одно из крупнейших в России предприятий по выпуску обуви для детей и взрослых. Собственные бренды компании - «Фома», «BEGI» и «UNTOVALENKI». Предприятие специализируется на зимнем ассортименте.*** «Противодействие эпидемическим заболеваниям» предприятия региона - производители оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, могут получить заём от 5 до 50 млн руб. До 100% бюджета проекта готов профинансировать ФРП, софинансирование не требуется.- до 24 месяцев.- 1% годовых при условии предоставления независимых гарантий или поручительства кредитных организаций, корпорации МСП или региональной гарантирующей организации.на покупку/модернизацию оборудования, монтаж, пуск (min 10%);на приобретение расходных материалов и ресурсов (max 90%);общехозяйственные расходы по проекту (max 10%).В рамках соответствующей федеральной программы сумма займа составляет 50-500 млн руб.- по консультационному номеру ФРП Челябинской области 8 (351) 214-214-1. AzAzA 2020-07-24YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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