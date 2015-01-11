Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 9 августа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности.

До 9 августа 2020 года для граждан старше 65 лет в Челябинской области продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции, говорится в распоряжении за подписью главы региона. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-19.

В Челябинской области по-прежнему действует масочный режим, ношение средств защиты органов дыхания обязательно в общественных местах.

На Южном Урале продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. При этом разрешена работа общепита всех форм, в том числе в закрытых помещениях. Работают аттракционы, бани и сауны, фитнес-центры, все ТРК и торговые отделы.

https://obzor174.ru/