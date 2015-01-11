Уважаемые представители сферы торговли, ветераны и заслуженные работники отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики нашего округа. Благодаря работникам торговли решается одна из наиболее важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.
Очень приятно осознавать, что ваша сфера постоянно совершенствуется, вы не стоите на месте, изучая спрос и потребности современного покупателя, формируя уникальные предложения и создавая дополнительные удобства для своих клиентов. За последние годы в Озерском городском округе появились новые торговые комплексы, получили развитие полюбившиеся озерчанами местные торговые сети.
Ваша профессия была и остается одной из самых востребованных в обществе. От вашей квалификации, самоотдачи, душевного тепла и терпения во многом зависит настроение людей и уровень их жизни.
Этот праздник вместе с продавцами, кассирами, товароведами, консультантами и другими работниками торговли по праву отмечают и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в магазины и хотят встречать там высокое качество обслуживания, доступные цены, широкий ассортимент товаров, квалифицированный, доброжелательный и позитивно настроенный персонал.
От всей души желаем вам здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в работе, благополучия и процветания!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа