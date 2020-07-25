О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 26 июля

По состоянию на вечер 26 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 99 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 37 человек с COVID-19, 61 пациент лечится амбулаторно. 1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска. Выздоровело 125 человек. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 228 случаев заболевания коронавирусом.

25 и 26 июля новых случаев COVID-19 не выявлено.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 27.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1609 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 272 человека, контактные с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 6110 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 9 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа