В Минпросвещения РФ рассказали, что будет со школами 1 сентября

Школы Челябинской области, как и по всей России, 1 сентября откроют двери для своих учеников – дистанционного обучения не будет, все начнут учиться в обычном очном формате.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки (…) Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», – цитирует министра ТАСС.

Кравцов уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении Единого государственного экзамена.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.

https://dostup1.ru/society/V-Minprosvescheniya-RF-rasskazali-chto-budet-so-shkolami-1-sentyabrya_128567.html