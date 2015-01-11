Жители Снежинска смогут посещать виртуальный концертный зал

В рамках реализации национального проекта «Культура» и проекта «Цифровая культура» в Снежинском городском музее реализуется проект по созданию единственного в городе Виртуального концертного зала.Непосредственная работа по организации зала началась еще в мае. Были проведены сети электроснабжения, монтаж экрана и крепежных элементов. На сегодняшний день уже установлено и отлажено мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, активная акустическая система, микшерский пульт, микрофоны. Завершается процесс установки кресел.«Виртуальный концертный зал в Снежинском городском музее примет посетителей уже в текущем году и предложит посмотреть лучшие концерты с участием российских и зарубежных виртуозов-исполнителей, –рассказал начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Снежинска Роберт Александров, – посещение зала будет бесплатным для всех категорий граждан. Инфраструктура Снежинского городского музея обеспечит комфортное размещение, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья».Для полноценной работы концертного зала уже пройдена регистрация на сайте московской филармонии. Это позволит получать необходимый для показов контент.Информационная афиша Виртуального концертного зала будет предоставляться СМИ города, размещаться в отдельном разделе официального сайта Снежинского городского музея и в официальной группе музея в социальной сети «Вконтакте», а также на сайте администрации города Снежинска и в текстовом варианте на информационных стендах учреждений культуры.Торжественное открытие запланировано на 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».