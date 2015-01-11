ДТП на перекрестке улицы Строительной с улицей Блюхера

25 июля 2020 года, около 20 часов 06 минут, водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем ФИАТ, с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом на нерегулируемом перекрестке улицы Строительная с улицей Блюхера, двигаясь по второстепенной дороге, не убедившись, что ему уступают дорогу, совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем Тойота Королла под управлением водителя 1990 года рождения, приближающемуся по главной, в результате чего произошло столкновение.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия водитель Тойоты получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. В данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко