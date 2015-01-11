Более тысячи солдат и 200 танков и бронетранспортеров подняты по тревоге на Урале

Двусторонние учениях танковых полков Центрального военного округа стартовали на Урале – танкисты Челябинской и Свердловской областей отработают маневры нападения и обороны.

В учениях задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3М и бронетранспортеры БТР-82А.

«Военнослужащие отрабатывают ведение обороны и наступления, действуя друг против друга. Особое внимание уделено отработке танковых засад, создания "огневых мешков" для передовых сил условного противника», – говорится в сообщении.

Сообщается, что маневры продлятся до конца недели. Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в ходе которых военнослужащие отработают поражение целей на дистанциях от 600 до 2 500 метров из вооружения бронетранспортеров, танков, а также стрелкового оружия.

https://dostup1.ru/society/Bolee-tysyachi-soldat-i-200-tankov-i-bronetransporterov-podnyaty-po-trevoge-na-Urale_128592.html