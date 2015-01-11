Сотрудник исправительной колонии Озерска застрелился на рабочем месте

Сотрудник исправительной колонии №24 города Озерска - молодой мужчина 1983-го года рождения - застрелился на рабочем месте.
ЧП произошло вчера утром. 27-го июля. Данную информации подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
"По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все материалы переданы в СУ СКР по Челябинской области", - сообщила агентству "Урал-пресс-информ" начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Ольга Емельянова.
https://uralpress.ru/news/proisshestviya/sotrudnik-ispravitelnoy-kolonii-ozerska-zastrelilsya-na-rabochem-meste