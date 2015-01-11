Театрам и музеям Южного Урала по причине карантина уменьшили план работы

Учреждениям культуры Челябинской области в связи с эпидемией коронавируса можно отработать государственное задание лишь наполовину. Соответствующее постановление разработали в региональном минкульте.

Изначально допускалось пятипроцентное отклонение от плана. В связи с всё продолжающимся карантином стало очевидно, что театры и музеи не смогут полностью выполнить задание - они закрыты уже четыре месяца.

"Мы решили уменьшить нагрузку вполовину. Я считаю это оптимальным вариантом", - подчеркнул министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Он отметил, что данное постановление касается лишь областных учреждений, работу муниципальных регламентируют муниципалитеты.

В пресс-службе минкульта региона напоминают, что в настоящее время все учреждения культуры находятся на карантине. К работе они приступят, когда начнется третий этап выхода из него.

https://uralpress.ru/news/kultura/teatram-i-muzeyam-yuzhnogo-urala-po-prichine-karantina-umenshili-plan-raboty