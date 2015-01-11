2020-07-29YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Следственный отдел: новые данные о раскрытых преступлениях В следственном отделе по ЗАТО город Озерск следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области подведены итоги работы подразделения в первом полугодии 2020 года. Подробности – в интервью с заместителем руководителя отдела Иваном Хабалкиным.

- Иван Иванович, как вы охарактеризовали бы отчетный период, анализируя статистику и типы преступлений?

- Напомню, что одной из основных задач Следственного комитета Российской Федерации является расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Прошедшие шесть месяцев отличались от аналогичного периода прошлого года тем, что уровень преступности не подрос, а стал чуть меньше. Всего следователями следственного отдела возбуждено и принято к производству 41 уголовное дело, из которых 23 направлено в суд для рассмотрения по существу, шесть прекращено по не реабилитирующим основаниям (речь идет о совершении преступления, но отсутствии правовых оснований – такое происходит, например, в результате смерти подозреваемого).

- Скажите, какие тенденции можно выявить по итогам первого полугодия? Каких преступлений стало больше, а каких – меньше?

- В целом, значительных увеличений или снижений нет. Уровень преступлений экономического характера остается прежним: расследовано 9 уголовных дел, по составу: четыре связаны с невыплатой заработной платы работникам, пять возбуждены по факту неуплаты налогов в бюджеты различных уровней.

Традиционно в году бывает от 6 до 9 уголовных дел, когда предметом преступления становится продукция, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Пока мы не можем эту ситуацию перебороть. Озерчане продолжают торговать некачественным товаром, и прежде всего - суррогатной водкой, разливая ее по «пятилитровкам», либо продают бутилированный технический спирт (без акцизных марок, с отметкой «сделано в Казахстане»). Я хотел бы предостеречь жителей округа как от употребления опасных напитков, так и от незаконной деятельности, за которую предусмотрено серьезное наказание – штрафы, принудительные работы, лишение свободы. В первом полугодии нами возбуждено и передано в суд одно уголовное дело по статье 238 УК РФ, сейчас заканчиваем расследование второго.

Среди преступлений, которыми занимается наш отдел, важное место всегда занимают преступления, направленные против жизни граждан. За истекший период нами расследовано одно подобное преступление (материалы по нему переданы в суд), два уголовных дела остаются пока открытыми. В первом случае проводятся розыскные мероприятия в связи с пропажей девочки-подростка из поселка Метлино, следственные действия направлены на установление места ее возможного нахождения. Мы искренне надеемся, что она жива-здорова и с ней всё в порядке. Другое уголовное дело было возбуждено по факту смерти жителя Озерска 1971 года рождения, которого нашли вечером 28 марта на остановке общественного транспорта по ул. Космонавтов, 20 с ножевым ранением в плечо. Личность пострадавшего и причина его гибели установлены – гражданин Я. истек кровью. Мимо проходили люди, которые могли бы сообщить подробности произошедшего. Я обращаюсь к очевидцам с просьбой откликнуться и помочь следственным органам в установлении всех обстоятельств преступления.

- Особое внимание следственный отдел уделяет преступлениям против несовершеннолетних - об этом вы не раз говорили в своих интервью. Какова ситуация на данный момент?

- Мы твердо стоим на защите прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляя уголовное преследование лиц, совершивших преступления в отношении данной категории граждан. Каждый раз при получении подобных сообщений, руководством следственного отдела они ставятся на личный контроль, следователям даются письменные указания.

За первое полугодие рассмотрено 27 сообщений, на их основе возбуждено 7 уголовных дел, вынесено 15 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и 5 сообщений передано в другие правоохранительные органы. Что касается характера преступлений против несовершеннолетних, то надо отметить, что в первом полугодии мы завершили расследование в рамках двух уголовных дел с предъявлением обвинения по особо тяжкой статье 132 УК РФ - это совершении насильственных действий сексуального характера. Остальные уголовные дела – небольшой и средней тяжести.

Сами несовершеннолетние дважды выступали субъектами противоправных деяний: одно уголовное дело было возбуждено в отношении группы подростков, которые воспользовалась в корыстных целях чужой банковской картой, второе уголовное дело - когда были установлен факт сбыта поддельных купюр. Если оценивать общую картину преступлений этой категории, сравнивая аналогичные периоды 2019 и 2020 года, то на сегодняшний день даже по первому полугодию у нас имеется определенное снижение - в абсолютных величинах на 30 процентов.

- Расскажите о наиболее запомнившемся вам расследовании?

- В этом году следственным отделом окончено производством уголовное дело 2015 года, по факту серии разбойных нападений на торговые точки в Озерске: оперативным путем был установлен житель Озерска, который в период с 1 мая по 1 сентября 2015 совершил пять разбойных нападений (в том числе, на компьютерный клуб «Высшая лига», на АЗС «Лира» по ул. Кыштымская, на пивной магазин по ул. Набережная и еще два объекта розничной торговли). Нападавший был вооружен пистолетом, забирал деньги и скрывался с места происшествия. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, вину признал, раскаялся и возместил часть причиненного ущерба. Известно, что дело уже судом рассмотрено, пока приговор в законную силу не вступил.

Дело было интересное, потому что четыре эпизода расследовали сотрудники УВД, один - наш следственный отдел, так как потерпевшей оказалась несовершеннолетняя девочка. В итоге, все пять эпизодов соединили в одно производство и оставили у нас. Некоторые сложности возникали потому, что спустя пять лет многие свидетели и потерпевшие уже забыли детали произошедшего. Мы вынуждены были выходить на проверку показаний на месте для уточнения деталей, а интерьер и расположение предметов зачастую были уже другими. В этой связи хочу выразить благодарность за кропотливую работу сотрудникам уголовного розыска УВД, которые проводили оперативные розыскные мероприятия. Благодаря их усилиям, в том числе, удалось установить местонахождение одного из похищенных сотовых телефонов (его достали из вентиляционной шахты) – потерпевший опознал свой телефон и частично нанесенный ему ущерб был возмещен.

- Как вы можете оценить работу сотрудников вашего следственного отдела в первом полугодии?

- Коллектив у нас небольшой, но дружный и профессиональный: четыре следователя успешно справляются с поставленными задачами. Мои коллеги выполняют свою работу качественно, добросовестно, своевременно, не считаясь с личными интересами. В целом работу коллектива могу оценить положительно. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу еще раз поздравить их с Днем сотрудников органов следствия РФ (25 июля). Пожелать им счастья, здоровья и успехов в службе.

В завершение интервью с Иваном Хабалкиным была достигнута договоренность о продолжении разговора на заданную тему: в ближайшее время сотрудники следственного отдела подробнее расскажут о своей работе - о раскрытых в первом полугодии преступлениях.







Информация предоставлена: - Напомню, что одной из основных задач Следственного комитета Российской Федерации является расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Прошедшие шесть месяцев отличались от аналогичного периода прошлого года тем, что уровень преступности не подрос, а стал чуть меньше. Всего следователями следственного отдела возбуждено и принято к производству 41 уголовное дело, из которых 23 направлено в суд для рассмотрения по существу, шесть прекращено по не реабилитирующим основаниям (речь идет о совершении преступления, но отсутствии правовых оснований – такое происходит, например, в результате смерти подозреваемого).- В целом, значительных увеличений или снижений нет. Уровень преступлений экономического характера остается прежним: расследовано 9 уголовных дел, по составу: четыре связаны с невыплатой заработной платы работникам, пять возбуждены по факту неуплаты налогов в бюджеты различных уровней.Традиционно в году бывает от 6 до 9 уголовных дел, когда предметом преступления становится продукция, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Пока мы не можем эту ситуацию перебороть. Озерчане продолжают торговать некачественным товаром, и прежде всего - суррогатной водкой, разливая ее по «пятилитровкам», либо продают бутилированный технический спирт (без акцизных марок, с отметкой «сделано в Казахстане»). Я хотел бы предостеречь жителей округа как от употребления опасных напитков, так и от незаконной деятельности, за которую предусмотрено серьезное наказание – штрафы, принудительные работы, лишение свободы. В первом полугодии нами возбуждено и передано в суд одно уголовное дело по статье 238 УК РФ, сейчас заканчиваем расследование второго.Среди преступлений, которыми занимается наш отдел, важное место всегда занимают преступления, направленные против жизни граждан. За истекший период нами расследовано одно подобное преступление (материалы по нему переданы в суд), два уголовных дела остаются пока открытыми. В первом случае проводятся розыскные мероприятия в связи с пропажей девочки-подростка из поселка Метлино, следственные действия направлены на установление места ее возможного нахождения. Мы искренне надеемся, что она жива-здорова и с ней всё в порядке. Другое уголовное дело было возбуждено по факту смерти жителя Озерска 1971 года рождения, которого нашли вечером 28 марта на остановке общественного транспорта по ул. Космонавтов, 20 с ножевым ранением в плечо. Личность пострадавшего и причина его гибели установлены – гражданин Я. истек кровью. Мимо проходили люди, которые могли бы сообщить подробности произошедшего. Я обращаюсь к очевидцам с просьбой откликнуться и помочь следственным органам в установлении всех обстоятельств преступления.- Мы твердо стоим на защите прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляя уголовное преследование лиц, совершивших преступления в отношении данной категории граждан. Каждый раз при получении подобных сообщений, руководством следственного отдела они ставятся на личный контроль, следователям даются письменные указания.За первое полугодие рассмотрено 27 сообщений, на их основе возбуждено 7 уголовных дел, вынесено 15 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и 5 сообщений передано в другие правоохранительные органы. Что касается характера преступлений против несовершеннолетних, то надо отметить, что в первом полугодии мы завершили расследование в рамках двух уголовных дел с предъявлением обвинения по особо тяжкой статье 132 УК РФ - это совершении насильственных действий сексуального характера. Остальные уголовные дела – небольшой и средней тяжести.Сами несовершеннолетние дважды выступали субъектами противоправных деяний: одно уголовное дело было возбуждено в отношении группы подростков, которые воспользовалась в корыстных целях чужой банковской картой, второе уголовное дело - когда были установлен факт сбыта поддельных купюр. Если оценивать общую картину преступлений этой категории, сравнивая аналогичные периоды 2019 и 2020 года, то на сегодняшний день даже по первому полугодию у нас имеется определенное снижение - в абсолютных величинах на 30 процентов.- В этом году следственным отделом окончено производством уголовное дело 2015 года, по факту серии разбойных нападений на торговые точки в Озерске: оперативным путем был установлен житель Озерска, который в период с 1 мая по 1 сентября 2015 совершил пять разбойных нападений (в том числе, на компьютерный клуб «Высшая лига», на АЗС «Лира» по ул. Кыштымская, на пивной магазин по ул. Набережная и еще два объекта розничной торговли). Нападавший был вооружен пистолетом, забирал деньги и скрывался с места происшествия. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, вину признал, раскаялся и возместил часть причиненного ущерба. Известно, что дело уже судом рассмотрено, пока приговор в законную силу не вступил.Дело было интересное, потому что четыре эпизода расследовали сотрудники УВД, один - наш следственный отдел, так как потерпевшей оказалась несовершеннолетняя девочка. В итоге, все пять эпизодов соединили в одно производство и оставили у нас. Некоторые сложности возникали потому, что спустя пять лет многие свидетели и потерпевшие уже забыли детали произошедшего. Мы вынуждены были выходить на проверку показаний на месте для уточнения деталей, а интерьер и расположение предметов зачастую были уже другими. В этой связи хочу выразить благодарность за кропотливую работу сотрудникам уголовного розыска УВД, которые проводили оперативные розыскные мероприятия. Благодаря их усилиям, в том числе, удалось установить местонахождение одного из похищенных сотовых телефонов (его достали из вентиляционной шахты) – потерпевший опознал свой телефон и частично нанесенный ему ущерб был возмещен.- Коллектив у нас небольшой, но дружный и профессиональный: четыре следователя успешно справляются с поставленными задачами.Мои коллегивыполняют свою работу качественно, добросовестно, своевременно, не считаясь с личными интересами. В целом работу коллектива могу оценить положительно. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу еще раз поздравить их с Днем сотрудников органов следствия РФ (25 июля). Пожелать им счастья, здоровья и успехов в службе.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-07-29YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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