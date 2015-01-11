Проект туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» вошел в ТОП-34 всероссийского конкурса

В число лучших проектов, которые определили экспертная комиссия и народное голосование, вошла заявка от сборной команды Челябинской области. Теперь специалистам предстоит уже более детально проработать идею кластера «Горный Урал» в рамках акселерационной программы.Конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитие экотуризма объявлен Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) в июне этого года. За отведенных три недели 115 команд из 68 регионов страны подготовили рамочные концепции туристских кластеров. Ключевым условием конкурса стало обязательное включение в проект особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – заповедников, национальных парков, заказников, ботанических садов и проч.По замыслу авторов ТРК «Горный Урал» в него должны войти национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», Аршинский заказник и региональный памятник природы – река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак. На небольшой территории органично сочетаются многие виды туризма: пеший, водный, спелео, промышленный, событийный, рекреационный и др. Это позволяет сформировать всесезонные маршруты – полноценные туры на 7–14 дней, где каждый день не будет похож на предыдущий.Сейчас туристический поток на территории будущего кластера оценивается в 618 000 человек, однако он может быть увеличен до 2 млн. При этом за счет создания экотроп, системы сбора и вывоза мусора антропогенная нагрузка на природные объекты не увеличится.В сборную команду Челябинской области вошли специалисты минэкономразвития и минэкологии, национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», представители муниципалитетов (Златоуст, Сатка, Куса, Катав-Ивановск, Трехгорный), экскурсоводы, краеведы, предприниматели.«Подготовка проекта кластера в такие короткие сроки потребовала максимальной отдачи от всех членов нашей команды, за что я очень признателен коллегам, – отмечает заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. – Конечно, жаль, что не прошли в топ-34 две другие, не менее интересные заявки от нашего региона – от команд Миасса и Кыштыма. В перспективе ожидается появление национального проекта «Туризм», и я уверен, что активная позиция Южного Урала в этом конкурсе будет замечена на федеральном уровне».Отметим, что Уральский федеральный округ, кроме Челябинской области, в финале представлен также проектом Свердловской области «Гора Белая».