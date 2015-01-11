В Октябрьском районе появился новый автоклуб

Современный автоклуб на базе автомобиля ГАЗель НЕКСТ появился в Октябрьском районе в рамках нацпроекта «Культура». «На многофункциональный мобильный культурный центр выделены средства из местного и областного бюджетов в размере 4 млн 705 тысяч рублей, – рассказал начальник Управления культуры Октябрьского муниципального района Владимир Толкачев, – кузов автоклуба трансформируется в сцену площадью 15 кв. м. для выступления артистов».Предыдущий автоклуб функционировал на благо района 15 лет, начиная с 2005 года, и порядком устарел. За это время он объездил весь район и участвовал во всех мероприятиях, проводимых на открытом воздухе. Таких как День села, областной фестиваль традиционного творчества «Вешние воды», День района, День Победы, День защиты детей. В арсенале нового автоклуба имеется всё необходимое оборудование: световая, звуковая, видеопроекционная аппаратура для проведения культурно-массовых мероприятий на открытых площадках, экран для показа кинофильмов, генератор для электроснабжения.
Источник: министерство культуры Челябинской области