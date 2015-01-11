В Озерске продолжается благоустройство одной из крупнейших пешеходных дорожек

На сегодняшний день силами подрядчика снят старый асфальт, демонтирован старый бордюр. Начались работы по укладке бордюрного камня. Стоит отметить, что до начала масштабных работ под будущей площадкой для благоустройства был проведен ремонт участка теплотрассы с заменой труб, установлены новые световые опоры.
По словам представителя подрядчика Дмитрия Тегачева, вдоль дорожки планируется установить несколько скамеек, урны и малые архитектурные формы. По проекту на нескольких участках пешеходная зона будет разделена на две части, между ними будут размещены газоны.
- Мы бросили сюда все силы. Завезли щебень для отсыпки под асфальтовое покрытие, устанавливаем бордюры. На следующей неделе начнем принимать асфальт. Поскольку этот район является густонаселенным, людей по дорожке ходит много, мы понимаем, что создаем некоторое неудобство, но оно временное: скоро жители будут ходить в магазин и водить детишек в садик по ровному асфальту, - поясняет Дмитрий Тегачев.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа