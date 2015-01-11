Крепкий ветер ожидается в Челябинской области

Порывы ветра до 20 метров в секунду прогнозируются в Челябинской области днем 30 июля.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе будет плюс 11-16, в низинах – до семи. Днем в четверг воздух прогреется до 23-28 градусов. В течение ближайших суток местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

«Ночью порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 14 м/с, завтра днем – 15-20 м/c», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в пятницу и субботу днем будет плюс 27-33.

В Челябинске ближайшей ночью ожидается плюс 14-16, днем 30 июля – 25-27 градусов, местами порывы ветра до 15 метров в секунду, не исключен кратковременный дождь.

Из-за усиления ветра МЧС не рекомендует южноуральцам парковаться под деревьями, советует обходить шаткие конструкции.

https://dostup1.ru/society/Krepkiy-veter-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_128630.html