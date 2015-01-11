Не дышите! В российские авто установят алкозамки

В России планирую внедрить в серийное производство автомобилей алкозамки. Прибор может заблокировать зажигание машины при наличии паров алкоголя при выдохе водителя.

В протоколе совещания в Минпромторге указывается, что до Нового года ведомство проработает концепцию по стимулированию автопроизводителей устанавливать в машины алкозамки. После того как будут разработаны стандарты, они будут устанавливать и проверяться на регулярной основе.

Систему алкозамков опробовали в Швеции еще в 1990-х годах, а с 2022 года она станет обязательной в странах ЕС. В России готовый алкозамок есть только у компании “Мета”. Его стоимость составляет 79 тыс. рублей.

В инструкции к прибору перечисляется ряд факторов, которые могут повлиять на измерения прибора. В частности, ополаскиватель для рта, лосьон для бритья, курение за две минуты до пробы и др. Также перед тестированием запрещается пить холодную или горячую воду. В том случае, если прибор нашел у вас пары алкоголя, то повторно “подышать” можно будет только спустя 30 минут.

https://uralpress.ru/news/federaciya/ne-dyshite-v-rossiyskie-avto-ustanovyat-alkozamki