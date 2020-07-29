2020-07-30YEKT14:00:00 | Губерния Челябинская область сокращает дистанцию между инвесторами и органами власти Источник: из открытых источников









По поручению губернатора Алексея Текслера на Южном Урале продолжается активная работа по совершенствованию подходов к инвестициям. Для областных властей нет мелких или крупных инвесторов – все одинаково важны. О том, как выстраивается инвестиционная политика в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП), какие существуют проекты в этой сфере и какая поддержка оказывается их инициаторам, рассказали представители экономического блока правительства региона в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада-пресс».Как подчеркнул заместитель губернатора Егор Ковальчук, инвестиционная политика Челябинской области сегодня ориентирована на всех потенциальных инвесторов: крупных, малых и средних. Актуальными остаются задачи: рост инвестиций (внешних и внутренних); увеличение численности занятости, в первую очередь в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Согласно данным органов статистики, по итогам 2019 года область поднялась с 20-го на 16-е место по инвестициям в основной капитал, а их объем составил почти 300 млрд рублей. Для улучшения этого показателя и повышения уровня инвестиционной привлекательности реализуется задача по развитию экосистемы для инвестиций.«В частности это создание эффективных инвестиционных площадок, введение льготных налоговых режимов, снижение административных барьеров, осуществление мер государственной поддержки инвестиционных проектов, обеспечение привлечения инвесторов, применение механизмов государственно-частного партнерства», – отметил вице-губернатор.Немаловажную роль в привлечении инвестиций играет возможность получить государственную поддержку по системе «единого окна», реализуемой «Территорией Бизнеса». Как рассказала первый замминистра экономического развития Ирина Акбашева, эта практика продолжает тиражироваться на территории региона по кустовому способу. На сегодняшний день филиалы центра работают в Златоусте и Кыштыме, готовится к открытию площадка в Магнитогорске. Так малый и средний бизнес может воспользоваться всеми доступными мерами поддержки, и для этого не нужно далеко ехать.Большое внимание в «Территории Бизнеса» уделяется малым производственным и инновационным компаниям. Центр инжиниринга и сертификации помогает занятому в производстве малому и среднему бизнесу реализовать на условиях софинансирования проекты по модернизации оборудования, расширению или созданию новых производств. Так инженерно-технической компании «ББМВ» на условиях софинансирования оказана помощь в разработке датчика температуры. Для производителя оборудования для посадки самолетов «НПО РТС» разработан опытный образец углепластиковой антенны. Для НТЦ «Приводная техника» разрабатывается промышленный дизайн бытового аккумулятора.







Источник: из открытых источниковПо поручению губернатора Алексея Текслера на Южном Урале продолжается активная работа по совершенствованию подходов к инвестициям. Для областных властей нет мелких или крупных инвесторов – все одинаково важны. О том, как выстраивается инвестиционная политика в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП), какие существуют проекты в этой сфере и какая поддержка оказывается их инициаторам, рассказали представители экономического блока правительства региона в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада-пресс».Как подчеркнул заместитель губернатора, инвестиционная политика Челябинской области сегодня ориентирована на всех потенциальных инвесторов: крупных, малых и средних. Актуальными остаются задачи: рост инвестиций (внешних и внутренних); увеличение численности занятости, в первую очередь в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Согласно данным органов статистики, по итогам 2019 года область поднялась с 20-го на 16-е место по инвестициям в основной капитал, а их объем составил почти 300 млрд рублей. Для улучшения этого показателя и повышения уровня инвестиционной привлекательности реализуется задача по развитию экосистемы для инвестиций.«В частности это создание эффективных инвестиционных площадок, введение льготных налоговых режимов, снижение административных барьеров, осуществление мер государственной поддержки инвестиционных проектов, обеспечение привлечения инвесторов, применение механизмов государственно-частного партнерства», – отметил вице-губернатор.Немаловажную роль в привлечении инвестиций играет возможность получить государственную поддержку по системе «единого окна», реализуемой «Территорией Бизнеса». Как рассказала первый замминистра экономического развития, эта практика продолжает тиражироваться на территории региона по кустовому способу. На сегодняшний день филиалы центра работают в Златоусте и Кыштыме, готовится к открытию площадка в Магнитогорске. Так малый и средний бизнес может воспользоваться всеми доступными мерами поддержки, и для этого не нужно далеко ехать.Большое внимание в «Территории Бизнеса» уделяется малым производственным и инновационным компаниям. Центр инжиниринга и сертификации помогает занятому в производстве малому и среднему бизнесу реализовать на условиях софинансирования проекты по модернизации оборудования, расширению или созданию новых производств. Так инженерно-технической компании «ББМВ» на условиях софинансирования оказана помощь в разработке датчика температуры. Для производителя оборудования для посадки самолетов «НПО РТС» разработан опытный образец углепластиковой антенны. Для НТЦ «Приводная техника» разрабатывается промышленный дизайн бытового аккумулятора. Источник: пресс-служба минэкономразвития Челябинской области AzAzA 2020-07-30YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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