Южный Урал на отборочном этапе «Вордлскиллс» представят 16 человек

Отборочные соревнования VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдут в Челябинской области с 1 по 20 августа. Регион на отборочных соревнованиях представят 16 конкурсантов, в число которых вошли два юниора. Южноуральцы будут соревноваться за право участия в национальном финале по 13 компетенциям.Конкурсные мероприятия будут проходить на региональных площадках колледжей, а также специализированных центров компетенций. Главные эксперты и их заместители будут в режиме реального времени по интернет следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту.