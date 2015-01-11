Южноуральцев приглашают принять участие в подготовке вопросов для «Большого этнографического диктанта»

1 августа стартует конкурс по разработке вопросов для региональной части международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Участники конкурса могут подготовить один или несколько вопросов в текстовой форме с одним правильным ответом. Вопросы могут отражать темы обычаев, образа жизни и традиционной культуры, языковой принадлежности, религиозных представлений народов Южного Урала.Принять участие могут все желающие, для этого нужно направить заявку по установленной форме на электронный адрес etno.d74@mail.ru. Заявки принимаются до 31 августа. Итоги конкурса будут подведены к 30 сентября. Десять лучших вопросов будут включены в региональную часть «Большого этнографического диктанта» в 2020 году.Следить за ходом акции, а также ознакомиться с вопросами этнографического диктанта прошлых лет можно в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».Справочно: «Большой этнографический диктант» проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей с 2016 года. С 2017 года проект приобрел статус международной. Диктант позволяет участникам проверить свои знания о культуре и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации (о происхождении народов, местах их традиционного проживания, языках, традиционных промыслах, национальных кухнях), а также об истории развития науки этнографии в России. Задания диктанта состоят из 30 вопросов (20 общефедеральных и 10 региональных).