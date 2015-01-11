В Южноуральске готовятся к запуску виртуального концертного зала

Источник: АНО «Национальные приоритеты»









В этом году в городском доме культуры Южноуральского городского округа в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Цифровая Культура» был создан виртуальный концертный зал.При создании Виртуального концертного зала было применено новейшее современное LED оборудование. Размер экрана 6х9 метров. Это будет самый крупный экран виртуального концертного зала в области и один из трех в России. Такие параметры позволят добиться максимального качества отображения визуальной информации.«На сегодняшний день идут завершающие работы, чтобы встретить жителей города в наших стенах Могу гарантировать, такого формата южноуральцы еще не видели. Нам есть, чем их удивить!», – отметил директор МБУ «Городского Дома культуры» Василий Шелемет.Созданный «Виртуальный концертный зал» выводит на новый коммуникативный уровень академическое музыкальное искусство и способствует созданию новых возможностей доступа к культурным ценностям для жителей городского округа и близлежащих населенных пунктов.Торжественное открытие в Южноуральске виртуального концертного зала планируется провести 8 августа в День города.«Всероссийский виртуальный концертный зал» — знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации. Сеть виртуальных концертных залов, созданная по всей России, служит продвижению музыкального искусства и способствует созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей нашей огромной страны. Жители разных городов России с помощью данного проекта смогут услышать и увидеть лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, в том числе проекты, рассчитанные на детскую аудиторию.