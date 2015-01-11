Молодёжный театр обновится к новому сезону

В Молодёжном театре идёт масштабный ремонт. Реставрация здания от фундамента до крыши стала возможной благодаря национальному проекту «Культура». На первом в новом сезоне сборе труппы актёры не скрывали радости: стало светло, уютно, комфортно. «Проделана огромная работа, – рассказала директор театра Галина Братышева. – Укреплён фундамент, отремонтированы фойе, зрительный зал, гримёрки артистов, установлено современное видеооборудование, комфортные кресла. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, будем встречать гостей в новой атмосфере. Кроме того, станет теплее и безопаснее, поскольку отремонтированы и заменены пожарная и отопительная системы».Уже сейчас завершены работы в репетиционном зале и художественно-декорационном цехе. Эти площадки важны не только для закулисной работы, они смогут использоваться для спецпроектов театра.
Источник: АНО «Национальные приоритеты»