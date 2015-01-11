Жюри Кубка мира по художественной фотографии будет работать в онлайн-режиме

В Историческом музее продолжается подготовка к крупнейшему фотографическому конкурсу планеты – Кубку мира по художественной фотографии, проходящему под эгидой Международной федерации фотографического искусства (FIAP). 15 августа члены жюри приступят к отбору лучших снимков конкурса, в котором участвует более 60 стран мира. Особенность нынешнего конкурса в том, что иностранные члены жюри в Челябинск приехать не смогут из-за пандемии. Поэтому судейство решено проводить в онлайн-режиме. Заведующий отделом фотонаследия Исторического музея Максим Грицук поясняет, как музей будет держать связь с зарубежными друзьями: «15 августа мы свяжемся с членами жюри и президентом FIAP Рикардо Буси, поприветствуем их, а затем они приступят к судейству в онлайн-режиме. Этот процесс займет день, максимум – два. Затем состоится подсчет голосов и примерно через две недели мы узнаем о результатах их судейства».В состав жюри вошли такие известные в фотографическом мире люди, как Вася Доберлет (Словения), Антон Савов (Болгария) и Луис Франке (Испания). Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Культура».