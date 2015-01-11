Приглашаем всех неравнодушных жителей присоединиться к уборке зон общего отдыха

31 июля в рамках акции «Вода России» волонтеры и сотрудники МБУ «Центр культуры и досуга молодежи» совместно с экологами администрации провели уборку прибрежной территории оз. Иртяш на «Первом мысу».

Июль этого года выдался очень теплым. Многие жители города старались провести свободное время на берегу озера Иртяш: плавали, рыбачили, просто нежились на берегу под лучами солнца. Были и те, кто устраивал для себя пикники на природе. Но не все соблюдали правила поведения, которые предполагают, в том числе, поддержание элементарного порядка – совсем не трудно убрать за собой, собрать весь мусор в пакет и донести его до контейнера.

Ребята молодежного центра тоже любят отдыхать у озера, и они не прошли мимо того, что оставили другие жители. В ходе субботника на отрезке береговой полосы длиной более 600 метров было собрано около 30 мешков мусора. Все они были оперативно отправлены на полигон ТКО.

Галина Смирнова, начальник отдела охраны окружающей среды администрации округа:

- Ежемесячно муниципальные экологи организуют субботники по уборке прибрежной зоны водоемов, но не всегда наших сил хватает. Приглашаем всех неравнодушных жителей присоединяться к уборке зон общего отдыха. Специалисты отдела охраны окружающей среды рады помочь поддержать активных жителей и организовать своевременный вывоз собранного мусора. Для этого необходимо заранее позвонить нам по телефонам: 2-37-02, 2-51-57 и сообщить о дате, месте и времени субботника. Вместе мы способны сделать наш город чище!

Информация и фото отдела охраны окружающей среды.