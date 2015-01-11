В Челябинской области закроют трассу М-5

В Челябинской области полностью перекроют участок трассы М-5 «Урал» – будет запрещено движение любых видов транспорта.

Чрезвычайные меры вызваны продолжающимся капремонтом газопровода, пересекающего автодорогу на 1 772 километре возле города Миасс. С 10 июня по 15 августа на этом участке действует временное ограничение скорости в виде снижения скорости и реверсивного движения. А в ночь с 5 на 6 августа, в период с 2.00 до 5.00, транспортный поток перекроют полностью.

«Легковые автомобили будут направлены через Миасс. А тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», – сообщили в пресс-службе Управления.

Любую необходимую информацию автомобилисты смогут получить по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zakroyut-trassu-M-5_128819.html