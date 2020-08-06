Автопарк санавиации Челябинской области пополнился двумя реанимобилями

В рамках национального проекта «Здравоохранение» автопарк отделения экстренной и плановой консультативной помощи (ЭПКП) Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) пополнился двумя реанимобилями, оснащенными самым современным специализированным медицинским оборудованием.Машины скорой помощи оснащены, в частности, новым аппаратом ИВЛ. Врач еще на пути к больнице может оказать любую экстренную помощь даже самому тяжелому пациенту.Теперь самое мобильное подразделение области способно одновременно отправлять в самые отдаленные уголки Южного Урала сразу пять выездных бригад, в составе которых опытные специалисты хирургического и реанимационного профиля. В этом году выполнено более 600 выездов в территории, из них 80 эвакуаций. Примерно в половине случаев потребовалась хирургическое вмешательство, которое хирурги ЧОКБ выполнили непосредственно на выезде, в территории.«Состав выездной группы формируется в зависимости от ситуации, – пояснила Ирина Номикоз, заведующая отделением ЭПКП ЧОКБ. – К тяжелому пациенту, например, с инфарктом, выезжают кардиолог и реаниматолог, Недавно выезжали в Троицк на дорожную травму. Там пациентке потребовалась помощь абдоминального хирурга, травматолога, нейрохирурга и реаниматолога. Мы смогли ее в этот же день проконсультировать и в этот же день доставить в стационар ЧОКБ. Такой выездной консилиум позволяет на месте определиться с тактикой лечения, чтобы понять, в какой стационар потом переводить пациента».
Источник: Татьяна Тихонова